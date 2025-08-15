Policía mata hombre durante supuesto enfrentamiento a tiros en La Romana

Imagen de la escena del presunto intercambio de disparos en La Romana donde un hombre fue abatido por la policía. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió la mañana de este viernes tras ser abatido por agentes de la Policía Nacional durante un supuesto enfrentamiento a tiros en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

La víctima fue identificada como Biendel Argenis Caraballo, alias "Bienve", quien falleció mientras recibía atención médica luego de resultar herido en el "intercambio de disparos", que según la Policía, se registró en la antigua carretera, cerca del Sindicato de Camioneros.

Informe preliminar

El informe preliminar de la institución, indica que "Bienve" habría atacado a los agentes con un arma de fuego tipo revólver al notar su presencia, lo que provocó que estos repelieran la agresión.

La Policía dijo que el occiso era buscado por la orden judicial 2025-AJ0053606 y otras denuncias, además de ser vinculado con un hecho delictivo ocurrido el día anterior en la Plaza Ismael, ubicada en la calle Gregorio Luperón.