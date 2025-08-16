Policía Nacional busca a un hombre acusado de múltiples delitos en Santo Domingo Norte
La institución indicó que Luilli Castillo Chalas se encuentra fuertemente armado
La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de Luilli Castillo Chalas, alias "Luigi", quien se encuentra prófugo y es señalado como responsable de cometer múltiples delitos en distintos sectores del municipio Santo Domingo Norte.
A través de la Subdirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), la institución indicó que pesa en su contra la orden de arresto No. 973-2023-EMES-03702, por presuntas violaciones a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores, robo y violencia, en perjuicio de varios ciudadanos.
Según las autoridades, "Luigi" se encuentra fuertemente armado, razón por la cual los equipos de investigación intensifican su labor de manera ininterrumpida para dar con su captura.
Llamado a la ciudadanía
La institución del orden exhortó a cualquier ciudadano que posea información sobre el paradero de Luilli Castillo Chalas a comunicarse de forma confidencial a los teléfonos oficiales de la Policía Nacional.
- Una vez localizado, será puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos que se le imputan.