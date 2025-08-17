Mujer apresada por "matar a niña" que tenía en custodia es prima de la madre de la menor

Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina en el Palacio de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Yokeiry Coronado de la Cruz, la mujer que junto a su pareja Jeider Montero Medina fue apresada por cargos de haber causado la muerte de una menor de siete años con actos de tortura y barbarie, es prima de la madre de la pequeña.

El cadáver de la menor Emailing Coronado fue levantado ayer sábado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a pedido de miembros del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 que habían acudido al lugar en atención a una llamada de emergencia.

El hecho ocurrió en la calle Respaldo Eugenio Perdomo # 6 del sector Los Guandules, Distrito Nacional. El informe sitúa la causa de muerte como maltrato infantil, "evidenciado por múltiples golpes contusos, quemaduras y laceraciones en distintas partes del cuerpo, según el acta de levantamiento del cadáver No. 0100959, emitida por la médico legista doctora Alfonseca".

De acuerdo a la descripción de los hechos en una nota informativa de la Policía Nacional, Cauri Coronado, la madre de la ahora occisa, le había entregado la niña "en custodia" a su prima Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, quien la trasladó desde Yamasá hacia Los Guandules, donde residía con su pareja Jeider Montero Medina, de 36 años.

La nota indica que la pareja fue apresada por miembros de la uniformada en la referida casa a las 9:15 de la noche de ayer sábado. Le acompañaron el fiscal de turno Topacio Suero.

Refiere que Jeider Montero Medina dijo que hacía cinco meses que su pareja Yokeiry Coronado de la Cruz visitó el municipio Yamasá, en la provincia Monte Plata, "desde donde lo llamó vía teléfonica informándole lo siguiente: 'papi, mi prima Cauri Coronado me entregó la custodia de su niña, Emailing Coronado'".

La tortura que le aplicaba

El informe reseña que el hombre aseguró que al principio todo iba con normalidad, pero que, aproximadamente, a los dos meses su esposa comenzó a maltrata a la pequeña "de manera progresiva y constante". Lo hacía presuntamente porque la niña hacía sus necesidades físicas en los pantalones (material fecal y orina).

Entre los maltratos que afirmó que su esposa le infringía a la menor está que la amarraba con sogas y cadenas, la colocaba de rodillas por largos períodos y la golpeaba cuando se ensuciaba. Vecinos dijeron a Diario Libre que a la menor le cosieron la boca y que en una ocasión salió a hacer "un mandado" y que tomó agua sucia de una cubeta, debido a la sed que tenía.

La Policía dijo que, de acuerdo a reportes de tres testigos, Yokeiry Coronado llamó a una vecina por teléfono y le dijo que la niña estaba enferma y "que le había dado una leche, la cual había vomitado y estaba acostada en estado inconsciente", por lo que ella y otra vecina procedieron a llamar al 9-1-1, "cuyos operadores le brindaron instrucciones de primeros auxilios, momento en el cual se percataron de que la niña no presentaba signos vitales".

Los testigos dijeron también -conforme al informe policial- que Yokeiry no permitía que nadie viera a la niña, "lo que resultaba sospechoso y que ante los cuestionamientos, siempre respondía que la menor estaba bien y durmiendo".

De acuerdo al informe de la Policía Nacional, la madre de la occisa no portaba cédula de identidad. No precisó dónde residía, pero los comunitarios de Los Guandules dijeron a Diario Libre que no era en ese sector y que tenían conocimiento de que vivía en Yamasá.