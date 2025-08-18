Luis Manuel Brazobán Núñez, de 50 años, murió la madrugada del domingo en un incidente con una patrulla de la Policía Nacional en Villa Mella.

En un video que circula en las redes sociales se observa que por más de un minuto los agentes policiales llamaron a Brazobán Núñez a bajar el arma, sin embargo el hombre no obtempera al llamado a pesar de que entre la Policía y el hoy fallecido media una persona que le ruega suelte el arma.

En un momento, Brazobán se abalanza hacia delante y una persona, posiblemente un agente dice, "¡Va a disparar!", y es cuando ocurre la tragedia y los policías la emprenden a tiros.

Versiones preliminares indican que el fallecido era prestamista y que el arma de fuego era legal.

Hasta el momento se cree que Brazobán portaba un arma de fuego con permiso legal cuando llegaron los agentes.

La situación se habría origina cuando la Policía asistió a un centro nocturno de entretenimiento y observaron el arma de Brazobán.

La investigación está en curso para establecer cómo ocurrió el uso de la fuerza y en qué circunstancias murió Brazobán. Las autoridades no habían ofrecido una versión oficial detallada al cierre de esta nota.