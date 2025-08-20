Denuncian que adolescente de 13 años fue violada por cinco personas en San Francisco de Macorís

La procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, informó a Diario Libre que ya se han emitido órdenes de arresto contra las personas involucradas en la supuesta agresión sexual. ( FUENTE EXTERNA )

Una adolescente de 13 años fue presuntamente violada sexualmente por un grupo de cinco personas, incluyendo a tres menores de edad, en un incidente ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Según los informes, la víctima participaba en una fiesta con otros jóvenes cuando ocurrió el suceso.

La adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos legales, fue llevada al hospital provincial San Vicente de Paúl, donde el médico de servicio diagnosticó desgarro y lesiones recientes.

Inicialmente, la joven se escapó del centro de salud, pero sus familiares la llevaron de regreso para que fuera atendida. Tras recibir asistencia médica, fue dada de alta el mismo día.

Órdenes de arresto

La procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Rodríguez, informó a Diario Libre que ya se han emitido órdenes de arresto contra las personas involucradas.

Explicó que el caso se encuentra en fase de procesamiento para la solicitud de medidas de coerción.

Aunque la fiscalía no ha revelado los nombres de los dos adultos implicados en el hecho, sí se confirmó que entre los presuntos agresores hay tres menores cuyas edades son similares a la de la víctima.