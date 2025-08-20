×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Enfrentamiento
Enfrentamiento

Policías matan a un hombre durante alegado enfrentamiento en Santiago

El individuo fallecido fue identificado como Jairo Antonio Espaillat

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Policías matan a un hombre durante alegado enfrentamiento en Santiago
De acuerdo con el informe policial, Jairo Antonio Espaillat enfrentó a los agentes en un alegado enfrentamiento con un arma de fuego en momentos en que intentaban arrestarlo (ARCHIVO)

Agentes de la Policía Nacional ultimaron a tiros a un hombre que era buscado por la justicia, durante un alegado intercambio de disparos ocurrido en la carretera Jacagua, al norte de la provincia Santiago.

El fallecido fue identificado como Jairo Antonio Espaillat.

Orden de arresto

Contra el hoy occiso pesaba la orden de arresto número 2025-AJ0020628, emitida por su presunta vinculación en un robo cometido en una cooperativa de esta ciudad.

De acuerdo con el informe policial, Espaillat enfrentó a los agentes con un arma de fuego en momentos en que intentaban arrestarlo, por lo que los miembros de la uniformada repelieron la agresión

Tras el hecho, se le ocupó el arma que supuestamente utilizó durante el incidente.

El cuerpo sin vida de Espaillat fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde será sometido a los procedimientos correspondientes.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.