Policías matan a un hombre durante alegado enfrentamiento en Santiago

De acuerdo con el informe policial, Jairo Antonio Espaillat enfrentó a los agentes en un alegado enfrentamiento con un arma de fuego en momentos en que intentaban arrestarlo ( ARCHIVO )

Agentes de la Policía Nacional ultimaron a tiros a un hombre que era buscado por la justicia, durante un alegado intercambio de disparos ocurrido en la carretera Jacagua, al norte de la provincia Santiago.

El fallecido fue identificado como Jairo Antonio Espaillat.

Orden de arresto

Contra el hoy occiso pesaba la orden de arresto número 2025-AJ0020628, emitida por su presunta vinculación en un robo cometido en una cooperativa de esta ciudad.

De acuerdo con el informe policial, Espaillat enfrentó a los agentes con un arma de fuego en momentos en que intentaban arrestarlo, por lo que los miembros de la uniformada repelieron la agresión.

Tras el hecho, se le ocupó el arma que supuestamente utilizó durante el incidente.

El cuerpo sin vida de Espaillat fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde será sometido a los procedimientos correspondientes.