La Policía Nacional reapresó este miércoles a Jeison Alexis Moreno, alias "Copita", de 42 años, quien se había fugado cuando era trasladado a cumplir una condena de 30 años de prisión por homicidio agravado de tres personas en Azua.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó durante una rueda de prensa que Moreno fue capturado en la capital mediante un operativo encabezado por el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos.

Durante la intervención, a Moreno le fue ocupado un pasaporte venezolano con identidad falsa.

Pesqueira explicó que la investigación ha revelado la existencia de una asociación de malhechores que facilitó su escape y ocultamiento.

Hay cinco detenidos

Dijo que hasta el momento han sido detenidas cinco personas, incluyendo su pareja sentimental, quien dirige una empresa de viajes.

Según precisó el vocero de la Policía, como parte de la red delictiva fueron alquilados vehículos de lujo, apartamentos y una habitación en un hotel de la capital para proteger al fugitivo.

"Estamos ante una asociación de malhechores que orquestó todo este plan. En las próximas horas estaremos dando mayores detalles", indicó.

Investigan agentes por posible complicidad

Pesqueira sostuvo que también están bajo investigación los agentes que tenían a cargo su custodia al momento de la fuga.

"Hay un proceso investigativo que permitirá establecer responsabilidades", afirmó.

El detenido será trasladado a una cárcel de máxima seguridad mientras se decide el nuevo proceso a seguir por la fuga.

Sobre la condena

Moreno fue condenado el 24 de noviembre de 2020 por el homicidio de tres personas en Azua, entre ellas una pareja de esposos identificados como Virgen Ramírez, de 38 años, y Tony Encarnación, cuyos cuerpos fueron hallados frente a su residencia en el distrito municipal Los Jovillos.

El prófugo ya había sido capturado en 2024 por miembros del Dicrim, cuando intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas en cumplimiento de tres órdenes judiciales en su contra.