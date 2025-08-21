Fuerte oleaje y dificulta rescate en la autopista 30 de Mayo tras caída de vehículo

Buzos del Cuerpo de Bomberos trabajan junto a la Armada Dominicana en un entorno de difícil visibilidad y riesgo por la corriente marina, junto al 911 ( NEAL CRUZ )

El superintendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona en el accidente ocurrido la tarde de este jueves, cuando un vehículo cayó al mar Caribe en las proximidades del Helipuerto de Santo Domingo.

""Ya pudimos rescatar a la persona que estaba conduciendo el vehículo, el fallecido"" José Luis Frómeta Herasme “

El oficial explicó que la alerta fue recibida alrededor de la 1:20 de la tarde, y de inmediato se desplegaron tres unidades de rescate. "Ya pudimos rescatar a la persona que estaba conduciendo el vehículo, el fallecido", señaló Frómeta, precisando que el cuerpo fue trasladado en una embarcación hacia el muelle de San José

En estos momentos, el cielo se encuentra despejado, pero el oleaje fuerte y el viento intenso están complicando las labores de búsqueda de posibles ocupantes adicionales. Buzos del Cuerpo de Bomberos trabajan junto a la Armada Dominicana en un entorno de difícil visibilidad y riesgo por la corriente marina.

Testimonios de testigos

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el vehículo habría entrado a gran velocidad por el área de estacionamiento cercano al malecón, impactando contra los arrecifes y perdiendo poca velocidad antes de precipitarse al agua.

Identidad pendiente

Frómeta indicó que por el momento no se ha determinado la identidad de la víctima, debido a que no se han encontrado documentos ni pertenencias en el vehículo. "Seguimos la búsqueda para verificar si hay alguna otra persona involucrada", agregó

Las autoridades mantienen acordonada el área mientras continúan las operaciones de rescate. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el accidente, incluyendo el tipo de vehículo involucrado y la identidad del fallecido.