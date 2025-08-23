Dos agentes de la Digesett resultaron heridos en accidente de motocicleta en Bávaro

Agentes que sufrieron el accidente en motocicleta en Bávaro. ( FUENTE EXTERNA )

La mañana de este sábado, dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) resultaron heridos en Bávaro tras sufrir un accidente en la motocicleta en la que se desplazaban.

Los afectados son los rasos Ismael de la Cruz Luis, de 24 años, y Ezequiel Santana, de 29, ambos adscritos a la Digesett de Verón-Punta Cana. La Policía Nacional informó que el hecho ocurrió a las 9:16 de la mañana en la avenida Barceló, en sentido Este-Oeste, en Pueblo Bávaro.

De acuerdo con una nota de la institución, tras el accidente los agentes fueron auxiliados por una unidad del 9-1-1 y trasladados a un centro de salud, donde reciben atenciones médicas y se encuentran estables.

El siniestro se produjo mientras se desplazaban en una motocicleta oficial marca Yamaha, color blanco, ficha 1388, propiedad de la Digesett, conducida por De la Cruz Luis.

Algunos medios locales señalan que la cadena de la motocicleta se desprendió, lo que habría provocado que el vehículo se deslizara; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la institución.

