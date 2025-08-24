Asfixian niño de 1 año y 8 meses en Los Guandules; Policía apresa al padre

El niño asfixiado residía en Los Guandules. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue apresado este domingo en el sector Los Guandules, Distrito Nacional, "por la muerte a causa de asfixia de su hijo de un año y ocho meses", informó la Policía Nacional.

El arresto de Dionys Anderson Zabala Reyes fue realizado por agentes del cuerpo del orden y el Ministerio Público.

"Dionys Anderson Zabala Reyes se encuentra bajo custodia policial mientras se profundizan las investigaciones, a fin de establecer las circunstancias del lamentable suceso", refiere una nota de la Policía.

Familia dice tenía "comportamiento inusual"

Dijo que durante la fase inicial del proceso ha sido procesada la escena y entrevistado varias personas, incluyendo familiares directos del ahora detenido, quienes manifestaron haber detectado un comportamiento inusual durante los últimos días.

La uniformada dijo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso investigativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/25/padre-de-nino-muerto-en-los-guandules-e0f650e7.jpg Dionys Anderson Zabala Reyes, padre del menor asfixiado en Los Guandules. (FUENTE EXTERNA)

Otra víctima en Los Guandules

Hace más de una semana la niña Emailing Coronado, de 7 años, murió en Los Guandules producto de los actos de tortura y barbarie a que fue sometida durante varios meses.

Del hecho, las autoridades culpan a sus cuidadores Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina. La mujer es tía de la madre de la víctima, quien se la entregó luego de que la imputada le ofreciera "una mejor vida" para la pequeña.

Por el caso, la pareja cumple tres meses de prisión preventiva.