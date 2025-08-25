La tranquilidad del municipio de Mao, Valverde, quedó rota este fin de semana con el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven identificada como Stephanie Guerrero, encontrado en condiciones desgarradoras dentro de un cubo en el sector Los Restauradores.

El descubrimiento fue posible gracias a la denuncia de moradores de la zona, quienes, al percatarse de la situación, dieron aviso inmediato a las autoridades.

La escena dejó conmocionados a vecinos y familiares, que aún no encuentran palabras para describir el horror y la impotencia que sintieron al ver el cuerpo descuartizado.

"Esto es algo que nunca pensamos vivir en nuestra comunidad. Estamos con el corazón roto y pedimos justicia", expresó entre lágrimas una vecina, reflejando el sentir de todo el sector.

Seguridad en Valverde

El hecho ha generado indignación y alarma social, reavivando las preocupaciones sobre la seguridad en la provincia Valverde. La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público han iniciado las investigaciones con el compromiso de dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Mientras tanto, la comunidad se mantiene en vigilia y clama que la muerte de Stephanie no quede impune.

"No queremos más violencia, queremos vivir tranquilos y que se respete la vida de nuestras mujeres", reclamaron organizaciones comunitarias.

El caso se suma a la creciente preocupación ciudadana por los actos de violencia en la región, y marca un doloroso capítulo en la memoria de Mao, donde hoy el miedo y la tristeza caminan de la mano.