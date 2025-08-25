×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
haitianos sufrieron accidente en Valverde
haitianos sufrieron accidente en Valverde

Haitianos que sufrieron accidente en Valverde tienen situación migratoria irregular, dice Migración

Uno de los pasajeros murió, los otros siete resultaron heridos

    Expandir imagen
    Haitianos que sufrieron accidente en Valverde tienen situación migratoria irregular, dice Migración
    Fachada de la Dirección General de Migración, quien informó que haitianos que sufrieron accidente en Valverde tienen situación migratoria irregular. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que los ocho ciudadanos haitianos que sufrieron un accidente la madrugada de hoy se encontraban en condición migratoria irregular.

    El accidente ocurrió en el tramo carretero Batey Libertad–Esperanza, en la provincia Valverde. Como consecuencia, siete de los pasajeros resultaron heridos y uno perdió la vida.

    De acuerdo con la institución, los heridos recibieron atención médica en distintos centros de salud y posteriormente fueron trasladados al centro de detención migratoria del municipio Esperanza, en la citada provincia.

    RELACIONADAS

    Más sobre el accidente

    El hecho se produjo cuando el vehículo en el que viajaban las ocho personas se incendió. Entre los heridos, todos haitianos, había varios menores de edad.

    Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, voluntarios de la Defensa Civil y agentes de distintos organismos castrenses, quienes trabajaron en las labores de rescate.

    • Por su parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que abrió una investigación para determinar las causas del accidente.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.