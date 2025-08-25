Haitianos que sufrieron accidente en Valverde tienen situación migratoria irregular, dice Migración

Fachada de la Dirección General de Migración, quien informó que haitianos que sufrieron accidente en Valverde tienen situación migratoria irregular. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que los ocho ciudadanos haitianos que sufrieron un accidente la madrugada de hoy se encontraban en condición migratoria irregular.

El accidente ocurrió en el tramo carretero Batey Libertad–Esperanza, en la provincia Valverde. Como consecuencia, siete de los pasajeros resultaron heridos y uno perdió la vida.

De acuerdo con la institución, los heridos recibieron atención médica en distintos centros de salud y posteriormente fueron trasladados al centro de detención migratoria del municipio Esperanza, en la citada provincia.

Más sobre el accidente

El hecho se produjo cuando el vehículo en el que viajaban las ocho personas se incendió. Entre los heridos, todos haitianos, había varios menores de edad.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, voluntarios de la Defensa Civil y agentes de distintos organismos castrenses, quienes trabajaron en las labores de rescate.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que abrió una investigación para determinar las causas del accidente.