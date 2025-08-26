Arrestan dos hombres vinculados a fraude con tarjetas bancarias en Santiago

Los hombres detenidos en Santiago por su presunta vinculación a fraude con tarjetas bancarias. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres fueron arrestados por miembros de la Policía Nacional en el sector El Embrujo, provincia Santiago, cuando fueron encontrados, supuestamente, realizando fraudes con tarjetas bancarias en un supermercado.

Los detenidos fueron identificados como Y.A.B.M., alias el Tuerto; e I.V., apodado Papacito, ambos residentes en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía Nacional, el arresto se produjo luego de que personal de seguridad del establecimiento detectara maniobras sospechosas por parte de los individuos.

Fueron interceptados y entregados a agentes de la Sección de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con sede en el destacamento del sector Junta de los Dos Caminos.

Evidencias ocupadas

Durante el procedimiento, se les ocuparon dos teléfonos y más de 30 tarjetas bancarias pertenecientes a distintas entidades financieras, varias de ellas a nombre de terceras personas.

Las investigaciones preliminares señalan que los detenidos se dedicaban presuntamente a intercambiar tarjetas en cajeros automáticos, utilizando técnicas de distracción y engaño para cometer los fraudes.

En tanto que los hombres detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.