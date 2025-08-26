×
Un joven de 22 años es apresado por asalto a mano armada en La Romana

Según el reporte policial, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento armados con pistolas de fabricación artesanal

  Andreina Chalas Jiménez
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Un joven de 22 años es apresado por asalto a mano armada en La Romana
Un hombre con las manos esposadas. Agentes de la Policía Nacional arrestan a un hombre por su vinculación con un asalto en La Romana.

Un hombre identificado como Franklin Alexis Solano Peguero, alias "Alexis", de 22 años, fue arrestado por miembros de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), tras ser vinculado a un asalto ocurrido el pasado jueves en el sector Jobo, del municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

Solano Peguero fue detenido mediante la orden judicial número 2025-AJ0055783.

De acuerdo con el reporte policial, los asaltantes irrumpieron al establecimiento de la farmacia Othniel armados con pistolas de fabricación artesanal. En el hecho, intimidaron a la encargada y sustrajeron la suma de 5,500 pesos en efectivo, causando alarma en la comunidad.

Buscan a otro implicado

Durante el interrogatorio, el detenido supuestamente admitió su participación en el robo y señaló como cómplice a un individuo apodado como "Luis Malito", quien hasta el momento permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

Tras su detención, Franklin Alexis Solano Peguero será puesto a disposición del Ministerio Público para que responda por los hechos y los fines correspondientes, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado en el hecho. 

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.