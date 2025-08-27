Las autoridades arrestaron a Juan José Guerrero Quezada, hermano de Mildred Estefanía Guerrero Quezada, acusándolo de ser responsable de la muerte de su familiar. El cadáver de Mildred fue encontrado en condiciones desgarradoras dentro de un cubo en el sector Los Restauradores, en el municipio de Mao, provincia Valverde.

A través de una nota de prensa, la Policía Nacional informó que, en su confesión, Guerrero Quezada, de 38 años, admitió haberle quitado la vida a la joven de 35 años tras una discusión familiar, aunque señalaron que las razones del incidente aún se encuentran bajo investigación.

"Él hace una serie de alegatos y de versiones, dice que tuvo una discusión de índole familiar, no obstante, debemos esperar el desarrollo del caso para poder dar un informe oficial", explicó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

Además, Guerrero Quezada confesó haber empeñado pertenencias personales de su hermana y vendido aves domésticas de la víctima con el objetivo de obtener dinero para la compra de sustancias controladas.

El apresamiento se produjo tras un proceso investigativo que incluyó técnicas forenses, análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas especializadas, a cargo de agentes de la Subdirección Regional de Investigación de Mao.

Encuentran prendas de vestir

Durante una reinspección al apartamento de la víctima, autorizada por el fiscal actuante, las autoridades señalaron que encontraron restos humanos ocultos en recipientes y prendas de vestir que confirmaron la brutalidad del hecho.

Asimismo, indicaron que, tras cometer el crimen, el acusado presuntamente intentó ocultar el crimen mediante el desmembramiento del cuerpo, utilizando armas blancas que posteriormente lanzó en las inmediaciones de un canal cercano a la cárcel pública de Mao.

El detenido será presentado ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.