La Policía Nacional investiga la identidad del hombre que ayer martes ultimó a balazos a otro en las inmediaciones del Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El atacante disparó en al menos dos ocasiones contra la víctima, identificado como Luis Gustavo D'Aza, conocido como Nini, provocándole la muerte inmediata en plena vía pública.

El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

De acuerdo con la información ofrecida, en uno de los videos se observa al presunto homicida vestido con abrigo negro, pantalón corto y gorra, momentos antes y después de ejecutar la acción criminal.

Las autoridades indicaron que D'Aza se dirigía al tribunal del distrito judicial de la provincia para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio.

Golpe al sistema judicial

La fiscal titular de la referida localidad, Smaylin Rodríguez, calificó el hecho como un "golpe directo al sistema de justicia dominicano".

Advirtió que el hecho recibirá una respuesta contundente. "Este caso tendrá la misma dinámica de acción de todos los operadores judiciales, porque constituye un desafío a la institucionalidad", afirmó.

La Policía informó que mantiene un amplio operativo para dar con el paradero del homicida.