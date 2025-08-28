Muere anciano tras ser impactado por motorista que calibraba en Santiago

Velatorio de Félix Tomás Vásquez, anciano de 72 años que perdió la vida tras ser atropellado por un motociclista que calibraba y conducía en sentido contrario en el sector Cienfuegos, de la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde de ayer, miércoles, al ser embestido por un motociclista que, según testigos, se desplazaba calibrando en la vía pública, en un hecho ocurrido en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste.

La víctima fue identificada como Félix Tomás Vásquez, quien sufrió golpes severos en la cabeza y otras partes del cuerpo que le provocaron la muerte de manera inmediata.

El accidente se registró en la calle 2, próximo a la avenida Tamboril, cuando Vásquez salía de su lugar de trabajo en una pollera.

El conductor de la motocicleta, cuyo nombre aún no ha sido ofrecido por las autoridades, fue trasladado a un centro de salud en estado delicado.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, además de calibrar, el motorista se desplazaba en vía contraria.

Llamado a la juventud

Familiares del fallecido llamaron a la juventud a reflexionar sobre este tipo de conductas imprudentes.

"Las autoridades deben hacer algo con esos muchachos que andan calibrando y a muy alta velocidad", externó Eridania Vásquez, hija del fallecido.

En los últimos meses se ha registrado un incremento de accidentes de tránsito en Santiago y otras provincias del Cibao relacionados con motoristas que calibran en la vía pública.

Uno de los casos más sonados fue el del joven boxeador Walberson Meléndez, quien murió a finales de junio de 2025 tras ser impactado por un motorista que perdió el control mientras calibraba en la calle Cero del barrio Los Salados, en Santiago.