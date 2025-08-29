La Policía Nacional condenó la difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión sexual cometida contra una joven en Villa González, provincia Santiago, y advirtió que los seis hombres señalados como responsables están fuertemente armados, por lo que instó a que se entreguen de manera voluntaria.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, calificó como "reprochable" que plataformas digitales hayan publicado las imágenes en crudo, lo que constituye una revictimización de la joven y un atentado contra la dignidad humana.

Ministerio Público con dos fiscales en el caso

Pesqueira informó que la Procuraduría General de la República designó a dos representantes del Ministerio Público para encabezar la investigación:

Una fiscal especializada en violencia de género, que lleva el expediente por la agresión sexual .

Una fiscal designada para investigar la difusión del video en redes sociales.

Seis hombres perseguidos

La víctima presentó formal denuncia esta semana en Santiago, narrando que los hechos ocurrieron en marzo pasado, cuando perdió el conocimiento tras ingerir una bebida en un establecimiento de Villa González.

Los señalados fueron identificados por sus apodos: Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí .

"Se trata de personas que, además de este abuso, tenemos reportes de que estarían fuertemente armados. Los exhortamos a entregarse por la vía que consideren pertinente", declaró Pesqueira.

Investigación en curso

El vocero explicó que la amiga que acompañaba a la víctima ya está siendo entrevistada como parte de las diligencias, mientras el Ministerio Público avanza en el levantamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.

"La Policía Nacional, junto a la Procuraduría General de la República, no descansará hasta dar respuesta a este hecho bochornoso y poner a los responsables a disposición de la justicia", concluyó Pesqueira.

Dice se enteró por las redes

Una joven de 21 años denunció que fue drogada y violada por al menos seis hombres en el municipio de Villa González, provincia Santiago. El caso, que ya es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional, salió a la luz pública luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observan varios hombres sosteniendo relaciones con ella.

"Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho", dijo.

Según el testimonio de la víctima, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, la agresión ocurrió en marzo de este año. Ese día acudió a una discoteca junto a una amiga. Tras consumir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y despertó en un hospital sin recordar cómo había llegado allí ni cómo regresó a su vivienda.

"Fue solo cinco meses después, al ver el video en internet, que supe lo que me habían hecho", relató. La joven asegura no conocer a ninguno de los hombres que aparecen en la grabación.