Fallece periodista deportivo Hansel Omar Díaz Mattews

El periodista Diaz Mattews murió ayer sábado tras varios años sufriendo quebrantos de salud. ( FUENTE EXTERNA )

El periodista deportivo Hansel Omar Díaz Mattews falleció la noche del sábado 30 de agosto tras padecer de serios quebrantos de salud.

Díaz Mattews era hijo del también periodista Juan Bautista Díaz Cuevas y la profesora Martha Mattews.

Hansel Omar Díaz Mattews laboró durante años en el periódico Hoy. También produjo su propio programa de radio.

Será sepultado en el Jardín Memorial

El periodista Díaz Cuevas, informó que los restos de su hijo serán expuestos a partir de las 11:00 de la mañana de este domingo en la Capilla Rubí de la Funeraria Gresefu, ubicada en la marginal de la avenida de Las Américas, del ensanche Ozama, Santo Domingo Este.

El sepelio será en el cementerio Jardín Memorial el lunes a las 11:00 de la mañana.

Olivo De León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) lamentó, profundamente, el fallecimiento de Hansel Omar, y expresó sus condolencias y solidaridad a sus padres.

Señaló que Hansel falleció tras padecer, durante años, de una condición que le produjo una serie de accidentes cerebrovasculares (ACV).

Hansel Omar, quien dejó dos niñas de 12 y 9 años, Naslhy y Hanny, laboró en las secciones Internacional y deportiva del periódico HOY, además de editar su propio periódico digital wwwtribunadeportiva.com y el programa deportivo Tribuna Deportiva por su canal de YouTube.

Su programa "Tribuna Deportiva" se difundió durante años por las emisoras La Súper 107.7, La Nota 95-7 y Espm Radio, en las cuales sus colegas han expresado el dolor que ha causado su muerte.