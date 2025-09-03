×
San Pedro de Macorís

Hombre muere en confuso incidente en San Pedro; usaba chaleco con las siglas de la DNCD

Tres personas, incluyendo una mujer, están detenidas para fines de investigación, mientras que otras cuatro, ya identificadas, han sido exhortadas a entregarse a las autoridades

Hombre muere en confuso incidente en San Pedro; usaba chaleco con las siglas de la DNCD
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en un confuso incidente ocurrido en la provincia San Pedro de Macorís. (SHUTTERSTOCK)

Un hombre perdió la vida durante un incidente ocurrido en el sector Punta Pescadora, en la provincia San Pedro de Macorís.  

La víctima fue identificada como Joel Antonio De la Rosa Sobe, alias "Joelito", de 24 años, residente en el sector Capotillo del Distrito Nacional. 

De acuerdo con el diagnóstico del médico legista, el occiso murió a causa de una herida de proyectil de arma de fuego, con entrada en la boca y salida en el cuello, la cual habría sido provocada accidentalmente por uno de sus acompañantes. 

Investigaciones preliminares de la Policía, señalan que "Joelito", en compañía de cuatro personas más, llegó al sector a bordo de una yipeta Honda CRV Touring, gris, portando armas de fuego y vistiendo pertrechos militares con insignias de la DNCD.  

Según las autoridades, en el lugar habrían interceptado a un joven identificado como Anthony, alias "Popo", a quien se llevaron a la fuerza. Fue en ese momento que se desató el incidente en el que resultó mortalmente herido. 

Investigación en curso 

Las autoridades informaron que, tres personas se encuentran detenidas para fines de investigación, incluyendo una mujer, mientras que otras cuatro han sido identificadas y exhortadas a entregarse a las autoridades por la vía que consideren pertinente. 

  • En la escena se ocuparon una pistola Glock calibre 9mm, un chaleco antibalas, una sudadera con las siglas de la DNCD, un par de guantes y un teléfono celular, hallados en poder del fallecido.  

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes

La Policía Nacional, adelantó que en las próximas horas desplegará un operativo de búsqueda para dar con los demás implicados en el hecho, mientras el Ministerio Público y los organismos correspondientes continúan profundizando las investigaciones. 

