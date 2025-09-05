Rescatan joven secuestrado por hombres con uniformes de la DNCD en San Pedro de Macorís

Miembros de la Policía Nacional ingresanndo a la vivienda dnde se encontraba el joven que fue secuestrado en San Pedro de Macorís por cinco hombres que vestían pertrechos militares con insignias de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigación (Dicrim), rescataron sano y salvo a un hombre que había sido presuntamente raptado la madrugada del pasado lunes 1 de septiembre en el sector Punta Pescadora, en San Pedro de Macorís.

El rescatado es un hombre de 29 años, residente en la referida comunidad, quien fue raptado por cinco hombres que se desplazaban en una yipeta Honda CRV, color gris, y que vestían pertrechos militares con insignias de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La institución del orden informó que entre los involucrados en el hecho figura Joel Antonio De La Rosa Sobe alias "Joelito", de 24 años, residente en el sector Capotillo del Distrito Nacional, quien resultó muerto a manos de uno de sus propios compañeros durante el incidente.

Asimismo, fueron identificados Rosado Flores apodado "Yimi" y Juan Francisco Zapata Frías alias "Rencho", quienes están siendo activamente buscados mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0059113.

Las autoridades informaron que, el operativo de rescate se llevó a cabo en una vivienda apartada del Batey La Cubana II, en el municipio Ramón Santana, donde Pichirilo fue encontrado esposado. Durante la intervención, los raptores abrieron fuego contra los agentes actuantes y lograron escapar.

Ocupan evidencias

También, fueron ocupados:

P ertrechos militares con siglas de la DNCD

con siglas de la DNCD C halecos antibalas

Un arma blanca

Un celular

Otros objetos que están bajo investigación

La Policía Nacional destacó que, junto al Ministerio Público, mantiene abiertas las investigaciones para dar con el paradero de los prófugos y someterlos a la acción de la justicia.