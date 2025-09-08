Tres mujeres perdieron la vida este fin de semana en hechos violentos

Imagen ilustrativa de las manos de una mujer fallecida. Al menos tres mujeres murieron en hechos violento en este fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Tres mujeres perdieron la vida este fin de semana en distintos hechos violentos ocurridos en el país, dos de ellos a manos de sus parejas y otro en medio de un conflicto social, según los reportes de la Policía Nacional.

El pasado sábado, una joven identificada como Angelina fue ultimada con heridas de arma blanca por su pareja, Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años de edad, en San Isidro, municipio de Santo Domingo Este.

El agresor se encuentra prófugo, aunque las autoridades aseguraron que este hombre sería arrestado en las próximas horas tras ser identificado.

Según declaraciones de los familiares de la hoy occisa, el joven debió salir del municipio de Guerra donde anteriormente residía por estar acusado de cometer una violación sexual a una menor de edad.

Los otros hechos

Mientras tanto, en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal, fue detenido Iván Rafael Sosa, de 21 años, acusado de matar de un disparo a su pareja, Katherine Frías Aquino, de 20 años.

Al apresado se le ocupó el arma homicida y será sometido a la justicia en las próximas horas.

"Lamentar que la violencia siga cobrando vidas de las mujeres", puntualizó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira ante las trágicas muertes ocurridas.

En tanto, en un conflicto social, la madrugada del domingo en San José de Ocoa, la señora Valdemira Peña Mateo, de 59 años, perdió la vida tras ser atacada con un machete durante un incidente en el que también resultó herido su compañero sentimental, José Altagracia Tejada Marini, de 50 años.

Por este hecho, el cuerpo policial busca a un hombre conocido en la zona como Alejandro, a quien la Policía exhortó a entregarse.