Hombre agrede a menor en San Cristóbal y es buscado por la Policía
El Ministerio Público de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes está detrás de esta persona para que responda por la agresión
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, condenó de manera enérgica la agresión contra un menor ocurrida en el sector de Jeringa, de la provincia San Cristóbal, hecho que quedó captado en vídeo y que muestra cómo un adulto identificado como "Pingilino" atacó al adolescente.
De acuerdo con Pesqueira, el presunto agresor cuenta con antecedentes por propinarle varias heridas con un arma corto punzante a una mujer y está siendo buscado por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
- Explicó que, de manera preliminar, se tiene el reporte de que el adolescente habría ingresado a un billar de la zona mientras intentaba escapar de su atacante.
Será sometido a la justicia
"Estos son hechos que no pueden ser tolerados. El Ministerio Público de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes está detrás de esta persona para que responda por la agresión", expresó el portavoz policial.