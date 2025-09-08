Video captura momento en el que un hombre le entra a golpes a un niño, la Policía lo persigue

Diego Pesqueira, el vocero de la Policía Nacional. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY )

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, condenó de manera enérgica la agresión contra un menor ocurrida en el sector de Jeringa, de la provincia San Cristóbal, hecho que quedó captado en vídeo y que muestra cómo un adulto identificado como "Pingilino" atacó al niño.

De acuerdo con Pesqueira, el presunto agresor cuenta con antecedentes por propinarle varias heridas con un arma corto punzante a una mujer y está siendo buscado por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Un video captura el momento en el que el hombre persigue al niño hasta un billar y le entra a golpes propinándole trompadas y una patada, mientras es controlado por las personas presentes.

Será sometido a la justicia

"Estos son hechos que no pueden ser tolerados. El Ministerio Público de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes está detrás de esta persona para que responda por la agresión", expresó el portavoz policial.

