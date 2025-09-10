"No tenemos enemigos": esposa de comerciante baleado pide justicia tras el intento de asesinarlo

Imagen de la cámara de seguridad del establecimiento de repuestos para vehículos en Las Caobas, en el que un hombre fue baleado por otro el pasado lunes 3 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Con clamor y desesperación, Frabia Charles, esposa del comerciante Ramón Rubí Arnaid, pide a las autoridades agilizar las investigaciones sobre el intento de asesinato del que fue víctima su pareja el pasado 3 de septiembre, en el sector Las Caobas, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El hecho, ocurrido alrededor de las 5:00 de la tarde, se produjo cuando un hombre armado descendió de una motocicleta marca Suzuki, color negro, sin placa, irrumpió en el negocio de la pareja (un repuesto automotriz) y le disparó a quemarropa a Ramón, dejándolo gravemente herido.

"No tenemos enemigos. Nosotros trabajamos para poder sacar ese negocio adelante", expresó Frabia, aún conmocionada.

Según narró la señora, debido a la rápida intervención de los transeúntes y vecinos, el agresor fue retenido y despojado de su casco para poder identificarlo antes de ser entregado a las autoridades. Ella afirmó no conocer la identidad del atacante: "No conocemos a esa persona".

Un ataque sin justificación

Frabia y Ramón llevan años levantando su negocio, trabajando desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, incluso los domingos. Explicó que usaban una pasola para ir al establecimiento, dejando su vehículo en casa, confiados en que nadie tenía motivos para hacerles daño.

"No tenemos enemigos, no tenemos que ir cuidándonos de nadie", aseguró. Señalando que su negocio no cuentan con un agente de seguridad.

Frabia relató que momentos antes del ataque, ambos estaban en la oficina del establecimiento terminando de almorzar. Su esposo se levantó para atender un pedido, luego se dirigió a tomar agua y fue en ese momento cuando recibió los disparos.

"Él no peleó ni discutió con nadie. No fue en un centro de bebida, no era que él andaba en la calle bebiendo, era que él estaba trabajando para sacar a su familia adelante, para uno pagar los compromisos que tiene, cumplir con los suplidores y que venga ese desalmado y que llegue allá al negocio a hacerle eso", se quejó.

Ramón, de 37 años, recibió varios disparos. Uno de ellos atravesó su abdomen. Hoy, tras sobrevivir a los impactos de bala y además de sus heridas físicas, su esposa agregó que está "en estado de depresión" y viven con miedo, lo que ha afectado hasta la posibilidad de retomar su vida laboral.

"Uno se siente atemorizado, nosotros no hemos podido pasar por el negocio, por el miedo que sentimos", aseguró.

¿Quién lo mandó a matar?

La dama aseguró que, según la información otorgada por las autoridades,el atacante habría confesado que actuó por orden de un recluso identificado como "Ander", preso en Monte Plata. Pero hasta el momento, no hay claridad sobre el motivo ni sobre quién está detrás del atentado.

"Lo que nos dicen en la Policía es que el proceso es muy delicado, porque es un acto de sicariato, que eso está bajo investigación", indicó.

Frabia Charles hace un llamado a las autoridades a que investiguen con profundidad el hecho, ya que, asegura no conocer a los agresores: "La persona que está detrás de este hecho, no sabemos quién es, no sabemos la fuerza que tiene".

La pareja teme que el caso quede estancado, que no se investigue con profundidad y que el responsable intelectual nunca enfrente la justicia.