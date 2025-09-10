×
Intercambio de disparos

Cinco presuntos delincuentes abatidos en "intercambio de disparos" con la Policía en Santiago

Las autoridades solo han identificado a uno de los fallecidos

Cinco presuntos delincuentes abatidos en intercambio de disparos con la Policía en Santiago
La Policía Nacional informó que en las próximas horas ofrecerá más detalles sobre el caso. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

Cinco hombres murieron la tarde de este miércoles durante un presunto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, de Santiago de los Caballeros.

De los fallecidos solo Edward Bernardo Peña Rodríguez ha sido identificado por las autoridades.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho se produjo tras una persecución iniciada luego de que el grupo intentara perpetrar un atraco.

Los supuestos delincuentes se desplazaban en un automóvil cuando fueron alcanzados por una patrulla policial, originándose el alegado intercambio de disparos. El hecho ocurrió frente a un edificio de apartamentos y locales comerciales. 

  • En la escena las autoridades ocuparon varias armas de fuego, incluyendo un fusil, que presuntamente portaban los fallecidos.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Científica y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizan en este momento el levantamiento de los cuerpos y colectaron evidencias para las investigaciones.

Una unidad del Inacif en el lugar. 
Una unidad del Inacif en el lugar. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)
Agentes de la Policía en la escena.
Agentes de la Policía en la escena. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

Próximas horas más detalles

La Policía Nacional informó que en las próximas horas ofrecerá más detalles sobre el caso.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.