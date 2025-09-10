Policía identifica a cabecilla de "red criminal" a la que pertenecían cinco abatidos en Santiago
Se trata de Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", quien está prófugo
La Policía Nacional identificó la noche de este miércoles a Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", como el cabecilla de una presunta "estructura criminal", a la cual pertenecían los cinco hombres que ultimó durante un "enfrentamiento a tiros" con agentes policiales, ocurrido este miércoles en el sector La Barranquita, en Santiago.
Diego Pesqueira, vocero de la institución, indicó que Sánchez Morillo se encontraba en el lugar del hecho, pero logró escapar a bordo de una jeepeta Mazda blanca sin placa. Actualmente, es activamente buscado por las autoridades.
Pesqueira explicó que sobre "Mudita" pesa una orden de arresto, acusado de haber ultimado a Rafael Nicolás Puello Santos, alias "Bulilo", en un hecho ocurrido en el sector Hato Mayor, también en Santiago.
Actividades de la banda
De acuerdo con la Policía, la organización criminal se dedicaba al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas por drogas y narcotráfico.
Fallecidos
Las personas abatidas durante el enfrentamiento fueron identificadas como: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años, Julio Alberto Gómez, de 28, José Vladimir Valerio Estévez, de 25, Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.
Dijo que Peña Rodríguez era buscado por su implicación en la muerte de Brailin de Jesús Sánchez, mientras que Guzmán Navarro, alias "El Charly" o "Charli Chasc", contaba con múltiples antecedentes por homicidio y violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas.
El hecho
El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, en la avenida Olímpica, sector La Barranquita.
Según el informe policial, los sospechosos se desplazaban en un carro Kia blanco y abrieron fuego contra los agentes al llegar a un edificio que alberga apartamentos y locales comerciales.
Evidencias incautadas
Durante el operativo, fueron ocupadas cinco armas de fuego:
- Un fusil AR-15, calibre 5.56 mm, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas
- Una ametralladora Uzi, calibre 9 mm, con su cargador
- Un revólver Taurus, calibre .38, serie ACA479069
- Una pistola Glock, calibre 9 mm, serie AFNP488, con cargador
- Una pistola Carandai negra, sin numeración visible, con cargador
Además, se incautaron tres vehículos: Kia K5 blanco, placa A824816, Mazda blanco, placa A3022436 (con una balanza marca Tanita en su interior) y un Honda Civic gris, placa A576131.
Agente herido
La Policía dijo que durante el enfrentamiento resultó gravemente herido el cabo de la institución Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de Santiago.
Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.