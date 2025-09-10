Policía identifica a cabecilla de "red criminal" a la que pertenecían cinco abatidos en Santiago

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa para dar información sobre el caso. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

La Policía Nacional identificó la noche de este miércoles a Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", como el cabecilla de una presunta "estructura criminal", a la cual pertenecían los cinco hombres que ultimó durante un "enfrentamiento a tiros" con agentes policiales, ocurrido este miércoles en el sector La Barranquita, en Santiago.

Diego Pesqueira, vocero de la institución, indicó que Sánchez Morillo se encontraba en el lugar del hecho, pero logró escapar a bordo de una jeepeta Mazda blanca sin placa. Actualmente, es activamente buscado por las autoridades.

Pesqueira explicó que sobre "Mudita" pesa una orden de arresto, acusado de haber ultimado a Rafael Nicolás Puello Santos, alias "Bulilo", en un hecho ocurrido en el sector Hato Mayor, también en Santiago.

Actividades de la banda

De acuerdo con la Policía, la organización criminal se dedicaba al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas por drogas y narcotráfico.

Fallecidos

Las personas abatidas durante el enfrentamiento fueron identificadas como: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años, Julio Alberto Gómez, de 28, José Vladimir Valerio Estévez, de 25, Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

Dijo que Peña Rodríguez era buscado por su implicación en la muerte de Brailin de Jesús Sánchez, mientras que Guzmán Navarro, alias "El Charly" o "Charli Chasc", contaba con múltiples antecedentes por homicidio y violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas.

El hecho

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, en la avenida Olímpica, sector La Barranquita.

Según el informe policial, los sospechosos se desplazaban en un carro Kia blanco y abrieron fuego contra los agentes al llegar a un edificio que alberga apartamentos y locales comerciales.

Evidencias incautadas

Durante el operativo, fueron ocupadas cinco armas de fuego:

Un fusil AR-15, calibre 5.56 mm, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas

Una ametralladora Uzi, calibre 9 mm, con su cargador

Un revólver Taurus, calibre .38, serie ACA479069

Una pistola Glock, calibre 9 mm, serie AFNP488, con cargador

Una pistola Carandai negra, sin numeración visible, con cargador

Además, se incautaron tres vehículos: Kia K5 blanco, placa A824816, Mazda blanco, placa A3022436 (con una balanza marca Tanita en su interior) y un Honda Civic gris, placa A576131.

Agente herido

La Policía dijo que durante el enfrentamiento resultó gravemente herido el cabo de la institución Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de Santiago.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.