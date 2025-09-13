Mujer permanece hospitalizada tras ser herida con un pico por su pareja en Monseñor Nouel

El caso está bajo investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Niuveris Ramos Durán de 33 años, permanece hospitalizada tras ser herida con un pico en la cabeza por su pareja en el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.

Según informaciones preliminares, Ramos Durán habría sido agredida por Luis Manuel Roque, de 39 años, alias "Micutiro", por celos.

Tras el hecho, Manuel Roque acabó con su vida en una finca del municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, informó la Policía Nacional el viernes.

La institución explicó que el cadáver de "Micutiro" fue encontrado en el interior de una finca ubicada en la calle Las Mercedes, kilómetro 25 de la Autopista Duarte, próximo al material bélico del referido lugar.

El occiso había sido declarado prófugo por causarle heridas de arma blanca a su compañera sentimental.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Autoridades investigan hecho

El caso está bajo investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional.