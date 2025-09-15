Vecinos matan un hombre en Haina tras disputa porque echaron agua frente a su vivienda

Dos personas que son investigadas como los autores del hecho admitieron que el conflicto ocurrido en Haina inició horas antes ( ILUSTRACIÓN REALIZADA CON IA. )

Un conflicto entre vecinos porque lanzaron agua al frente de una vivienda terminó con el homicidio de Carlos Alberto Canelo Benítez, de 60 años, la noche del domingo en el sector Invicea, en los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Según los datos preliminares, Canelo Benítez y su esposa discutieron en horas de la mañana con varias vecinas, luego de que estas arrojaran agua mientras limpiaban, lo que provocó la molestia del matrimonio.

En proceso de identificación

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que horas después, alrededor de las 11:00 de la noche, el hombre fue atacado presuntamente por dos personas que alegaban actuar en represalia por esa disputa.

"Los autores del hecho, dos personas que están en proceso de identificación, habrían vociferado que el ataque se debía a esa discusión ocurrida horas antes", explicó Pesqueira.

La Policía Nacional mantiene la persecución de los sospechosos y dijo que se encuentran en proceso de recolección de evidencias. "Se trata de una situación que aún está bajo investigación. En las próximas horas estaremos ofreciendo mayores detalles", añadió el portavoz.