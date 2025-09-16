Denuncian otra agresión sexual grupal contra una menor; hay cinco detenidos

El mes de agosto la sociedad dominicana se estremeció por el caso de una joven que fue objeto de una violación sexual grupal en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/CÉSAR JIMÉNEZ )

Cinco hombres, acusados de agresión sexual contra una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, se entregaron a la Policía Nacional, informó la noche de este martes la institución.

Los hombres se entregaron de forma voluntaria, "ante la alerta de búsqueda y captura emitidas en su contra".

La Policía identificó a los detenidos como Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; así como Yoel Morrobel, alias el Matatán.

Un ciudadano fue que denunció

La Policía dijo en una nota de prensa que la denuncia la colocó un ciudadano en representación de la menor afectada. Agregó que, de acuerdo al denunciante, la agresión fue ejecutada el 25 de agosto de este 2025.

Sobre el apresamiento de los imputados, señaló que "los primeros cuatro se presentaron a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) en Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-09556, por violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano".

Del otro imputado indicó que se entregó a través de un medio de comunicación.

Los cinco detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Cuatro casos de violación grupal este año

Con esta, son cuatro las denuncias que se han hecho públicas este año de casos de violación o agresión sexual grupal contra mujeres. En dos de ellos, las víctimas son menores de edad.

A finales de agosto, una adolescente de 13 años fue violada presuntamente por un grupo de hombres, incluidos tres menores de edad, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Ese mismo mes, se conoció el abuso sexual cometido contra una joven de 21 años en Villa González, Santiago, ocurrido en marzo por un grupo de jóvenes, los cuales grabaron el hecho, cuyas imágenes se difundieron en distintas plataformas digitales.

Mientras en julio se reportó el caso de una mujer que denunció haber sido víctima de violación y robo presuntamente a manos de tres policías y un militar, mientras viajaba en un taxi por la avenida España tras regresar del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Por este último caso, los involucrados guardan prisión preventiva.