Apresan a joven acusado de matar a menor tras discusión por un vaper en Las Caobas

La Policía Nacional informó del hecho. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este miércoles el apresamiento de un joven de 19 años, acusado de ocasionar la muerte de un adolescente durante una riña ocurrida en el sector Las Caobas, en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

El detenido fue identificado como Rancel Mata Encarnación, señalado como presunto responsable de la muerte de Josué Martínez Reinoso, de 17 años, quien falleció tras recibir una herida de arma blanca en el pecho.

La institución detalló que el hecho se originó a raíz de una discusión entre ambos jóvenes relacionada con un vaper (cigarrillo electrónico), lo que desencadenó una confrontación física.

Cómo resultó herido

"Durante el altercado, Martínez Reinoso resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud cercano, donde posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas", explicó la Policía.

El cuerpo del menor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes, mientras que el acusado permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales.