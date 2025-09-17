×
Hallan cadáver de anciano reportado desaparecido dentro de cisterna de casa que cuidaba en Santiago

La víctima fue identificada como Pedro Mercedes y tenía 73 años

Hallan cadáver de anciano reportado desaparecido dentro de cisterna de casa que cuidaba en Santiago
Imagen ilustrativa de una cistena.

Fue encontrado sin vida el cuerpo de un anciano dentro de la cisterna de la vivienda que cuidaba en el sector Bella Vista, en Santiago de los Caballeros. El señor estaba reportado como desaparecido.

La víctima fue identificada como Pedro Mercedes, de 73 años de edad.

De acuerdo con el informe del médico legista actuante, la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento.

Había sido reportado como desaparecido 

Mercedes había sido reportado como desaparecido desde el domingo 14 de septiembre y su cadáver fue hallado la tarde de ayer martes 16.

  • El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

