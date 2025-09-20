Policía desmantela puntos de microtráfico y recupera vehículo robado en Sabana Perdida

Fotografía difundida por la Policía Nacional de sustancias decomisadas durante operativo contra el microtráfico en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Regional Santo Domingo Norte de la Policía Nacional informó este sábado que intervinieron lugares dedicados al microtráfico de drogas, recuperaron un vehículo reportado como robado y detuvieron a varias personas vinculadas a hechos delictivos.

Las acciones contra la droga y el crimen se desarrollaron durante operativos preventivos y de investigación en distintos sectores de Sabana Perdida , municipio Santo Domingo Norte.

Apresados

En la calle principal de El Caliche , las autoridades intervinieron un punto de venta de sustancias controladas, donde se ocuparon porciones de presunta cocaína y marihuana, resultando detenido Joel Alexander Rodríguez .

Mientras que en el barrio Los Manguitos fue apresado Denny Méndez , a quien se le incautaron porciones de presunta cocaína y crack.

En la misma zona, los agentes lograron recuperar un vehículo Toyota Corolla que figuraba en los registros policiales como robado.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, y lo ocupado será remitido a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.