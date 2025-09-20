Policía desmantela puntos de microtráfico y recupera vehículo robado en Sabana Perdida
Las autoridades recuperaron un vehículo que había sido reportado como robado
La Dirección Regional Santo Domingo Norte de la Policía Nacional informó este sábado que intervinieron lugares dedicados al microtráfico de drogas, recuperaron un vehículo reportado como robado y detuvieron a varias personas vinculadas a hechos delictivos.
Las acciones contra la droga y el crimen se desarrollaron durante operativos preventivos y de investigación en distintos sectores de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.
Apresados
En la calle principal de El Caliche, las autoridades intervinieron un punto de venta de sustancias controladas, donde se ocuparon porciones de presunta cocaína y marihuana, resultando detenido Joel Alexander Rodríguez.
Mientras que en el barrio Los Manguitos fue apresado Denny Méndez, a quien se le incautaron porciones de presunta cocaína y crack.
En la misma zona, los agentes lograron recuperar un vehículo Toyota Corolla que figuraba en los registros policiales como robado.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, y lo ocupado será remitido a las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.