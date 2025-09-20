Los familiares del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, quien murió el pasado 10 de septiembre durante un operativo policial que dejó cinco fallecidos y un agente herido, denunciaron haber recibido amenazas telefónicas y personales.

El abogado de la familia, Fernando Valerio, explicó que las intimidaciones provienen de personas que buscan implicar al joven barbero en hechos delictivos con el fin de desviar la atención y evadir responsabilidades.

"Esto es una red que no se imaginan hasta dónde llega. Ya a mi persona se me hizo una amenaza directa... No le tengo miedo", declaró.

El jurista también relató que la hermana del fallecido fue raptada por desconocidos quienes la montaron en un vehículo, le preguntaron si ella era la hermana del peluquero y posteriormente la dejaron ir. Esta acción fue considerada como parte de los intentos de amedrentamiento contra la familia.

Este domingo se celebrará la misa de los nueve días en memoria de José Vladimir.

Posteriormente, los familiares y allegados realizarán una vigilia frente a la Gobernación Provincial de Santiago, donde reclamarán justicia y una investigación clara sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte.

Antecedentes del caso

El operativo en el que murió José Vladimir ocurrió en el sector La Barranquita, de la provincia Santiago.

La Policía informó que enfrentó a un grupo armado que supuestamente integraba una peligrosa banda dedicada a actividades criminales.

En medio de la acción, murieron cinco hombres y un agente resultó herido. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso la suspensión inmediata de los agentes actuantes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fines de investigación.

La institución señaló que entre los fallecidos había personas con registros delictivos, sin especificar ni individualizar los hechos atribuidos.

Sin embargo, los familiares del barbero han insistido en que él se encontraba en su negocio ejerciendo su oficio cuando fue impactado por al menos ocho disparos, negando cualquier vínculo con la supuesta estructura criminal.

Su muerte ha provocado reacciones de indignación en la comunidad y en organizaciones sociales, que demandan esclarecer si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

El hecho está siendo investigado por el Ministerio Público, bajo instrucciones directas de la procuradora fiscal Yenni Berenice Reynoso.

El sindicado líder

La Policía identificó a Ronny Abel Sánchez Morillo, alias "Mudita", como supuesto cabecilla de la banda enfrentada por la institución, quien habría logrado escapar en un vehículo desde la escena del tiroteo.

Tras entregarse en el Palacio de Justicia de esta ciudad, se espera que esta semana se le conozcan medidas de coerción, aunque primero deberá responder por otros procesos judiciales en su contra.

Los parientes del barbero aseguran que no descansarán hasta lograr que se haga justicia y se garantice la seguridad de toda la familia, tras las amenazas denunciadas.