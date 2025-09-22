Muere hombre en intercambio de disparos en San Juan
El individuo era buscado por supuestamente haber cometido dos homicidios y herido a otras dos personas
La Policía Nacional informó que cayó abatido durante un enfrentamiento en la madrugada de este lunes Alcadio Vizcaíno Franco, conocido como Caco Piro, quien era buscado por varios homicidios y al menos cuatro órdenes de arresto.
El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que Vizcaíno Franco era señalado por la muerte de Carlos David Castillo y Narciso García, además de causar heridas a José Alejandro Matos Tineo, Felipe Minaya y Santiago de la Cruz, en hechos ocurridos por separado en la comunidad de Andrés, en Boca Chica.
Pesqueira indicó que en el operativo no hubo agentes heridos y que al fallecido se le ocupó un arma de fuego con la que habría disparado contra los policías.
Involucrado en hechos violentos
El portavoz dijo que Caco Piro estaba vinculado a una serie de hechos violentos en Boca Chica y era considerado un objetivo prioritario para la institución.
Con la muerte de Alcadio Vizcaíno Franco la Policía puso fin a una pausa de 11 días sin la ejecución de personas en los denominados "intercambios de disparos" o muertes "en acción legal".
En lo que va de 2025, la Policía reportó la muerte de 171 personas.