Muere hombre en intercambio de disparos en San Juan

La víctima del intercambio de disparos era buscado por supuestamente haber cometido dos homicidios y herido a otras dos personas ( IMAGEN ILUSTRATIVA/ FUENTE EXTERNA. )

La Policía Nacional informó que cayó abatido durante un enfrentamiento en la madrugada de este lunes Alcadio Vizcaíno Franco, conocido como Caco Piro, quien era buscado por varios homicidios y al menos cuatro órdenes de arresto.

El vocero policial, Diego Pesqueira, explicó que Vizcaíno Franco era señalado por la muerte de Carlos David Castillo y Narciso García, además de causar heridas a José Alejandro Matos Tineo, Felipe Minaya y Santiago de la Cruz, en hechos ocurridos por separado en la comunidad de Andrés, en Boca Chica.

Pesqueira indicó que en el operativo no hubo agentes heridos y que al fallecido se le ocupó un arma de fuego con la que habría disparado contra los policías.

Involucrado en hechos violentos

El portavoz dijo que Caco Piro estaba vinculado a una serie de hechos violentos en Boca Chica y era considerado un objetivo prioritario para la institución.

Con la muerte de Alcadio Vizcaíno Franco la Policía puso fin a una pausa de 11 días sin la ejecución de personas en los denominados "intercambios de disparos" o muertes "en acción legal".

En lo que va de 2025, la Policía reportó la muerte de 171 personas.