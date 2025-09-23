Hallan muerto a empresario español con disparo en la cabeza en Valverde

Vista del vehículo dentro del que fue hallado en la provincia Valverde un empresario español identificado como Antonio Jiménez López. ( FUENTE EXTERNA )

El cadáver de un empresario español fue encontrado dentro de un vehículo en una comunidad rural del noroeste de República Dominicana, informaron este lunes fuentes oficiales.

El occiso fue identificado como el ciudadano español Antonio Jiménez López, de 59 años. El cuerpo presenta un disparo en la cabeza que le produjo la muerte, y las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso.

El cuerpo fue hallado la tarde del domingo en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde.

Según versiones preliminares, la víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando se encontró.

Funcionarios del Ministerio Público de esa demarcación dijeron en un video que aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones apenas comienzan.

Casado con una dominicana

El empresario regentaba desde hace muchos años un vivero ubicado en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, España, publicó el Diario de Sevilla.

La actual pareja del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un hijo y era frecuente que viajara a este país. Deja también otros hijos de una relación anterior.

Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español, debido a los documentos que portaba.

Ante preguntas de EFE, el departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional dominicana dijo no saber detalles sobre lo sucedido.