Por un parqueo, acusan a un hombre de herir a otro con un arma blanca en San Pedro de Macorís

El hombre que hirió a otro con arma blanca en San Pedro de Macorís fue apresado y las autoridades investigan el hecho. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un hombre es acusado de herir de una estocada con un arma blanca a otro, durante una acalorada discusión por un parqueo en el sector Marimar, en la provincia San Pedro de Macorís.

De acuerdo con los reportes, el hecho se produjo luego de que ambos involucrados se enfrascaran en un altercado por un espacio para estacionar, lo que desencadenó en la agresión con arma blanca.

El hecho ocurrió el martes 23 de septiembre.

Apresado

El presunto agresor fue apresado por las autoridades en el lugar. Por el momento no han sido reveladas las indentidades de los involucrados.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de la Policía Nacional.

