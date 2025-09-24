Policía recupera en San Juan una yipeta robada el domingo en Los Frailes II

Agentes de la Policía Nacional recuperaron en la provincia San Juan una yipeta robada y arrestaron a tres hombres que afirma fueron sorprendidos en flagrante delito. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional comunicó este miércoles que agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Policía Preventiva, recuperaron en la provincia San Juan una yipeta denunciada como robada y apresaron a tres hombres que afirma fueron sorprendidos en flagrante delito cuando trasladaban el vehículo hacia la frontera con intención de venderlo.

Los detenidos son Nino Soto Reyes, de 32 años, quien conducía el vehículo; William Paulino de la Cruz, de 43, y Elvis Daniel de Jesús, de 48, todos residentes en Punta de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-101113-am-6bb78963.jpeg (FUENTE EXTERNA)

El vehículo recuperado

El vehículo recuperado es una Honda CR-V EXL AWD, año 2019, placa G725433, denunciado como sustraído el 21 de septiembre del presente año por su legítimo propietario, en el sector Los Frailes II, Santo Domingo Este.

"Cabe destacar que la matrícula indicaba color verde, mientras que la jeepeta fue recuperada en color negro".

El curso de las investigaciones dieron con la identificación de dos individuos involucrados en el hurto e intento de comercialización de dicho vehículo, por lo que los agentes investigadores trabajan en su localización y captura.

Los tres apresados y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a través de la División de Recuperación de Vehículos Robados en Santo Domingo Este, para los fines legales correspondientes.