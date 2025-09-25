×
Apresan a hombre acusado de golpear y asaltar a un anciano en Santiago

El detenido fue identificado como José Alejandro Mora Cruz, conocido como Julio el Mago

    Expandir imagen
    Apresan a hombre acusado de golpear y asaltar a un anciano en Santiago
    Un hombre fue apresado por atraco en Santiago. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

    Un hombre que fue captado en video mientras asaltaba y golpeaba a un anciano en las inmediaciones del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) fue apresado este jueves por la Policía Nacional.

    El detenido fue identificado como José Alejandro Mora Cruz, conocido como Julio el Mago, quien fue arrestado durante un operativo de búsqueda en el municipio de Navarrete.

    El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se observa a los asaltantes detenerse en un carro gris junto a la víctima.

    El detenido habría confesado que despojó al anciano de cuatro mil pesos.

    Salió de la cárcel recientemente 

    En las imágenes, uno de ellos aparenta auxiliar al señor, quien presentaba dificultades para caminar, y acto seguido comienza a revisarle los bolsillos.

    El anciano se resistió, lo que provocó que fuera agredido y chocado contra el vehículo, antes de ser despojado de lo que le sacó de los bolsillos. 

    Tras el ataque, los agresores huyeron de la escena.

    Trascendió que Julio el Mago había salido de prisión recientemente, tras cumplir una condena de 20 años por homicidio.

