×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Colapsa puente
Colapsa puente

VIDEO | Colapsa puente en Monte Plata mientras un camión transitaba sobre la estructura

El puente que colapsó conecta el municipio de Yamasá con el distrito municipal Don Juan

    La mañana de este jueves, justo cuando un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo, colapsó el puente que conecta el municipio de Yamasá con el distrito municipal Don Juan, en la provincia Monte Plata

    Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor del vehículo. Mientras tanto, las autoridades se encuentran en el lugar, coordinando labores de emergencia, desviando el tránsito y evaluando riesgos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

    Comunidades incomunicadas  

    Tras el desplome de esta estructura, varias comunidades de la zona han quedado incomunicadas, lo que ha generado preocupación entre los residentes que dependen de esta vía para trasladarse hacia distintos puntos de la provincia. 

    Aunque aún no se ha emitido un informe oficial sobre las causas del colapso, el director de la Junta Municipal de Don Juan, Tito José, se encuentra en el área afectada para coordinar acciones junto a representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.