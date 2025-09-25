La mañana de este jueves, justo cuando un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo, colapsó el puente que conecta el municipio de Yamasá con el distrito municipal Don Juan, en la provincia Monte Plata.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor del vehículo. Mientras tanto, las autoridades se encuentran en el lugar, coordinando labores de emergencia, desviando el tránsito y evaluando riesgos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Comunidades incomunicadas

Tras el desplome de esta estructura, varias comunidades de la zona han quedado incomunicadas, lo que ha generado preocupación entre los residentes que dependen de esta vía para trasladarse hacia distintos puntos de la provincia.

Aunque aún no se ha emitido un informe oficial sobre las causas del colapso, el director de la Junta Municipal de Don Juan, Tito José, se encuentra en el área afectada para coordinar acciones junto a representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

