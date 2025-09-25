Un muerto por desplome de puente que conecta comunidades Yamasá y Don Juan

Autoridades realizaron el levantamiento del cadáver del conductor de un camión que falleció durante el colapso del puente que conecta los municipios Yamasá y Don Juan, en la provincia Monte Plata. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El desplome del puente que conecta los municipios Don Juan y Yamasá, en la provincia Monte Plata, se cobró la vida de Pablo Hinojosa la tarde de este jueves.

Pablito, como era conocido, conducía el camión cargado de arena que cruzaba sobre el puente al momento del desplome.

El puente colapsó justo cuando el camión iba a superar el paso por la estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-33128-pm-1-15a71e78.jpeg Este jueves colapsó el puente que conecta los municipios Yamasá y Don Juan, en la provincia Monte Plata. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Investigan la causa

Al lugar han asistido brigadas del Ministerio de Obras Públicas, bomberos, el 9 1 1, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil, la Policía Nacional, así como las autoridades del distrito municipal Don Juan y del municipio Yamasá.

Una brigada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició la investigación para determinar la causa del desplome de la vía.

Tras el desplome de esta estructura, varias comunidades de la zona han quedado incomunicadas, lo que ha generado preocupación entre los residentes que dependen de esta vía para trasladarse hacia distintos puntos de la provincia.