Adulto mayor cuenta cómo fue asaltado y agredido en Santiago

Momento en que realizan atracan a adulto mayor en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El señor de 82 años de edad que fue despojado de cuatro mil pesos y agredido por un hombre en Santiago relató este viernes cómo ocurrió el hecho.

Narró que, al salir del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), un hombre en un vehículo lo abordó llamándolo y preguntándole si lo recordaba. Indicó que al ignorarlo, el individuo atravesó el carro en su camino y empezó pedir información sobre una profesora llamada Ramona, a quien supuestamente le había curado a una niña.

"Cuando le dije que no conocía a esa persona, me siguió con el carro y me empezó a decir que me iba a dar los números de la lotería, con la condición de que tenía que darle el cincuenta por ciento de lo que me ganara. Yo le respondí que no me interesaban esos números", contó la víctima, cuyo nombre se omite por seguridad.

El señor agregó que, tras negarse, el hombre cambió su versión, asegurándole que era curandero y que podía sanarlo.

"Me dijo que me iba a ensalmar, pero yo no acepté. Entonces le mostré la pierna que tengo fracturada y fue en ese momento que él se desmontó y empezó a registrarme los bolsillos", relató.

Forcejeo y golpeado

Ahí se produce un forcejeo, el asaltante terminó golpeando al señor contra el vehículo.

Por este hecho fue arrestado José Alejandro Mora Cruz, alias "Julio el Mago".

Al ser detenido, el presunto atracador negó la versión del afectado y alegó que todo se trató de un acuerdo por un supuesto "ensalmo" que no se le quiso pagar.

El detenido admitió, sin embargo, que finge ser brujo, práctica que asegura haber aprendido durante su estadía de 20 años en prisión.

Investigan el hecho

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades.