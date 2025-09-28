Tras dos horas de tensión y negociación, se entregaron a la Policía la noche de este domingo en el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, dos hombres acusados por la entidad de cometer varios homicidios y asaltos a manos armadas. Los hombres se habían atrincherado en la vivienda de un familiar y se negaban a salir.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, identificó a los apresados como Johan Adón, de 19 años, y Andrés Jesús Espinal Pérez (Mazazo), de 21 años.

La vivienda está ubicada en la calle El hecho ocurrió en la calle Ramón Matías Mella del capitalino sector. Los parientes de los jóvenes trataban de impedir que fueran apresados y exigían resguardar su integridad física.

Agregó que sobre los jóvenes pesaban tres órdenes de arresto por la comisión de múltiples delitos. Agregó que uno de ellos le entregó un arma de fuego, la cual de inmediato fue incautada para fines de investigación.

El vocero de la uniformada indicó que les garantizaron la integridad a los dos hombres.

Los dos presuntos delincuentes salieron de la vivienda en medio de una gran algarabía y aplausos de parte de los presentes, que grababan con sus celulares y vociferaban que "no les pase nada, están vivos".