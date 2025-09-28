Hallan muerto de forma violenta a niño de 10 años en Sabana Perdida; hombre de 57 años fue apresado

La Policía Nacional dijo que mantiene abierto el proceso de investigación en relación a la muerte del niño de 10 años. ( FUENTE EXTERNA )

El cuerpo de un niño de 10 años de edad fue encontrado muerto este domingo con signos de violencia en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte. Por el hecho, la Policía Nacional apresó a un hombre de 57 años y lo acusa de haber ultimado al menor.

La entidad dijo que el detenido es José Antonio Glass (Yoyón), "quien fue identificado como la persona responsable del hecho, tanto por los levantamientos de cámaras como por fuentes humanas".

La víctima fue identificada como Y.P., hijo de una señora de 30 años, residente en el municipio Santo Domingo Este. "El pequeño había sido atacado por el ahora detenido la tarde del sábado en el barrio Puerto Rico, SDE".

El cuerpo del pequeño fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) "para determinar con precisión la causa de muerte y descartar o confirmar la existencia de abuso sexual".

"Según el acta de levantamiento de cadáver, el cuerpo presentaba trauma en la región del cuello", refirió la uniformada en una nota de prensa.

Condenado en 2029 por violar otro menor

De acuerdo a la nota de la Policía, "al profundizar las pesquisas, los oficiales a cargo detectaron que Glass (alias "Yoyón") había sido apresado en el año 2009 y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a un menor.

Las pruebas

Agregó que, durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias, incluyendo una bola de baloncesto color mamey, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados como parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional y Ministerio Público expresaron su solidaridad con los familiares de la víctima, "a la vez de reiterar su compromiso de llevar ante la justicia a todo aquel que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes".

La institución subrayó que mantiene abierto el proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de que este caso sea esclarecido en su totalidad y el responsable reciba las sanciones correspondientes.