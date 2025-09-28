×
Una joven de 24 años muere arrastrada por una cañada durante lluvias en Santiago

La Defensa Civil identifica a la víctima como Lisbeth Meléndez

Reporta caída de árboles, tendido eléctrico y daños en Tamboril y otros sectores

    Una joven de 24 años muere arrastrada por una cañada durante lluvias en Santiago
    La víctima fue identificada como Lisbeth Meléndez, quien intentó cruzar la cañada El Calientísimo y fue arrastrada por la corriente.

    (FUENTE EXTERNA)

    Una joven de 24 años perdió la vida este domingo al ser arrastrada por la crecida de una cañada en el municipio de Tamboril, provincia Santiago, según informó la Defensa Civil.

    El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando las intensas lluvias acompañadas de fuertes brisas provocaron la crecida de varias cañadas en la zona.

    La víctima fue identificada como Lisbeth Meléndez, quien intentó cruzar la cañada El Calientísimo y fue arrastrada por la corriente. Su cuerpo fue recuperado por personal de socorro a varios kilómetros de distancia de donde fue arrastrada.

    Afectó tendido eléctrico

    La Defensa Civil detalló que las lluvias también causaron la caída de al menos siete árboles, daños en el tendido eléctrico y afectaciones a familias en comunidades como Fracatán, Portezuela y la zona sur de Santiago.

    •  "Nuestras brigadas junto a los bomberos y personal de Edenorte trabajan en la rehabilitación de las vías afectadas y en labores de rescate en las zonas impactadas", comunicó Francisco Arias, director de la Defensa Civil de Santiago, en su informe preliminar.

    Las autoridades indicaron que los equipos de búsqueda y rescate continúan desplegados en diferentes sectores para dar respuesta a las emergencias ocasionadas por las lluvias.

    Llamado de Defensa Civil

    Con este suceso, la Defensa Civil llamó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones y evitar cruzar cañadas o ríos crecidos.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.