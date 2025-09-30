Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en Santiago provocaron inundaciones urbanas en varios sectores.

Entre los lugares más afectados por las preocupaciones figuran Villa Liberación, La Herradura, Los Salados, Bella Vista, La Otra Banda, Zona Azul de Pekín, Reparto Peralta, Pastor, Los Reyes, Buenos Aires, Santiago Oeste, entre otros.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, informó que en varias zonas se desbordaron cañadas y calles quedaron anegadas, dificultando el tránsito vehicular.

El socorrista exhortó a los conductores a no arriesgarse a cruzar los grandes charcos de agua que se han formado en vías como la avenida Presidente Antonio Guzmán.

"Esperen que los caudales bajen, porque en estos momentos están bastante llenos con los aguaceros que se registraron en Santiago", advirtió.

Llama a mantenerse vigilante

El representante del organismo de socorro también llamó a las familias que residen en lugares vulnerables a mantenerse vigilantes y tomar medidas de precaución ante la posibilidad de nuevas crecidas de arroyos y cañadas.

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas.

Desde la Defensa Civil aseguran que mantienen contacto permanente para actuar de inmediato en caso de que se produzca una eventualidad.