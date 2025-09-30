×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias en Santiago
Lluvias en Santiago

VIDEO | Fuertes lluvias causan inundaciones en sectores de Santiago

Varias calles quedaron anegadas, dificultando el tránsito vehicular

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en Santiago provocaron inundaciones urbanas en varios sectores. 

Entre los lugares más afectados por las preocupaciones figuran Villa Liberación, La Herradura, Los Salados, Bella Vista, La Otra Banda, Zona Azul de Pekín, Reparto Peralta, Pastor, Los Reyes, Buenos Aires, Santiago Oeste, entre otros.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, informó que en varias zonas se desbordaron cañadas y calles quedaron anegadas, dificultando el tránsito vehicular.

RELACIONADAS

El socorrista exhortó a los conductores a no arriesgarse a cruzar los grandes charcos de agua que se han formado en vías como la avenida Presidente Antonio Guzmán.

"Esperen que los caudales bajen, porque en estos momentos están bastante llenos con los aguaceros que se registraron en Santiago", advirtió.

Llama a mantenerse vigilante

El representante del organismo de socorro también llamó a las familias que residen en lugares vulnerables a mantenerse vigilantes y tomar medidas de precaución ante la posibilidad de nuevas crecidas de arroyos y cañadas.

  • Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas.

Desde la Defensa Civil aseguran que mantienen contacto permanente para actuar de inmediato en caso de que se produzca una eventualidad.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.