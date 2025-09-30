Un hombre muere tras deslizar su motocicleta en la autovía del Este

Imagen ilustrativa de una motocicleta en la vía y una persona tras un accidente. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida tras deslizar la motocicleta que conducía, en un hecho ocurrido ayer lunes, en la eutovía del este, provincia San Pedro de Macorís.

La víctima fue identificada como Carlos Santana Abad, de 48 años, quien falleció en el lugar del accidente debido a los fuertes golpes que recibió.

Las autoridades acudieron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

El cuerpo de Abad fue enviado Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de lugar.

