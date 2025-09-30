Consternación en Dajabón por feminicidio de una adolescente; el sospechoso, de 31 años, se entrega

Familiares y allegados lloran desconsolados frente al ataúd de Lewanny Pichardo, durante su velatorio en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad de El Plan 1, en el municipio El Pino, provincia Dajabón, aún no se repone del dolor y la indignación tras el asesinato de una adolescente identificada como Lewanny Pichardo Rodríguez, de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca la mañana del domingo 28 de septiembre en las cercanías del estadio de béisbol de la comunidad.

El principal sospechoso, identificado como Domingo Gómez, de 31 años, se entregó ayer, lunes, a las autoridades de la provincia Santiago, luego de una intensa labor de persecución realizada por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Dajabón.

Cumplió condena por homicidio

Gómez, quien dijo dedicarse a la construcción, había cumplido previamente una condena de ocho años por homicidio. Durante su entrega, aseguró que mantenía una relación con la menor y que la tragedia se desencadenó tras una discusión motivada por celos, mientras ambos consumían drogas.

El hecho ha causado un profundo pesar en familiares, amigos y vecinos, quienes exigen justicia y mayor seguridad para proteger a las niñas y adolescentes de la zona.

"Esto no puede seguir pasando, necesitamos más vigilancia y apoyo para los jóvenes", expresó una residente con evidente indignación.

El cuerpo de Lewanny fue levantado por las autoridades en presencia del Ministerio Público y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)para fines de autopsia.

El sospechoso permanece detenido en la dotación policial de Dajabón, donde se espera sea presentado ante la justicia en las próximas horas.