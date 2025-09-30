Sufre accidente de tránsito el hombre que socorrió al Big Papi tras atentado

Así quedó parte del lugar del accidente de tránsito ocurrido en la avenida Churchill con Ángel Cabral. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Eliezer Salvador, propietario de las bancas de lotería Presidente Sports, resultó involucrado en un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes en la intersección de la avenida Winston Churchill con la calle Ángel Cabral, en el Distrito Nacional.

El hecho, que aún está bajo investigación por parte de las autoridades, ha sido manejado preliminarmente como un accidente de tránsito, sin que hasta el momento se hayan ofrecido mayores detalles oficiales. Sin embargo, versiones preliminares dan cuenta de que hubo una persecución previo a la colisión.

Salvador fue la persona que socorrió al expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, el Big Papi, en su traslado desde el centro de entretenimiento Dial Bar and Lounge al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, luego de que este fuera herido de bala en un atentado en su contra ocurrido, en junio de 2019.

RELACIONADAS

Escena del accidente

A tempranas horas de este martes, en la acera solo quedaban pequeños trozos del vehículo accidentado, así como un árbol derribado producto del choque.

Un equipo de Diario Libre se presentó en el lugar en busca de más información, pero tanto trabajadores como transeúntes afirmaron no haber presenciado lo ocurrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-83310-am-d4200f37.jpeg Restos del automóvil involucrado en el accidente. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de Eliezer Salvador ni si otras personas resultaron heridas en el incidente.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones correspondientes, incluyendo el levantamiento de cámaras de seguridad en la zona.