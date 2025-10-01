Arrestan hombre acusado de robo en banca de lotería en El Seibo

El hombre detenido tras ser acusado de asaltar una banca de lotería en El Seibo, es identificado como Samuel Carela. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes policiales adscritos a la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) apresaron a un hombre acusado de asaltar una banca de lotería en la provincia de El Seibo.

El detenido fue identificado como Samuel Carela, de 48 años, quien al momento de su arresto presuntamente confesó haber cometido el hecho.

A disposición del MP

De acuerdo a los datos, el detenido presuntamente sustrajo 12,000 pesos en efectivo.

Carela habría utilizado un arma no letal para ejecutar el asalto. En tanto que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para fines legales correspondientes.