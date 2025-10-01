×
El Seibo
El Seibo

Arrestan hombre acusado de robo en banca de lotería en El Seibo

El detenido es identificado como Samuel Carela, de 48 años

Arrestan hombre acusado de robo en banca de lotería en El Seibo
El hombre detenido tras ser acusado de asaltar una banca de lotería en El Seibo, es identificado como Samuel Carela. (FUENTE EXTERNA)

Agentes policiales adscritos a la División de Investigaciones Criminales (Dicrim) apresaron a un hombre acusado de asaltar una banca de lotería en la provincia de El Seibo.

El detenido fue identificado como Samuel Carela, de 48 años, quien al momento de su arresto presuntamente confesó haber cometido el hecho.

A disposición del MP

  • De acuerdo a los datos, el detenido presuntamente sustrajo 12,000 pesos en efectivo.

Carela habría utilizado un arma no letal para ejecutar el asalto. En tanto que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para fines legales correspondientes.

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.